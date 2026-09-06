Bursa'da şarj istasyonu yangını: Alevler daireye sıçradı

Bursa'da elektrikli araç şarj istasyonunda çıkan yangın, yakındaki daireye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli araç şarj istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyonun bulunduğu alana yakın bir daireye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer dairelere ve binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı