Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otelin önünde bulunan elektrik dağıtım trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde patlayan elektrik trafosu korkuttu.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde bulunan elektrik dağıtım trafosu bilinmeyen nedenlerden dolayı patladı.
Patlama sonrasında yanan trafo korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı