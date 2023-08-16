Elektrik süpürgesi kablosuyla kız arkadaşını boğarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i, elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ümit I., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki soruşturması sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i, elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ümit I., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirildiği görülen Ümit I., geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede savcılığa çıkarıldı.
Şüphelinin savcılıktaki soruşturması sürüyor.