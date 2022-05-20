Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarpması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarpması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın karayolu Aşağıçiftlik köyü yol ayrımında meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 74 BK 016 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle elektrik panosuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Zeynep Özden (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title