Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini keserek çalan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 3 kişinin oksijen kaynağı ile OEDAŞ firmasına ait elektrik direğinin demirlerini kestikleri görüldü. Olay yerine giden ekipler B.S., B.K. ve N.K. isimli şahısları suçüstü yakaladılar. Şahıslar ilk ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

osmangazi elektrik dağıtım, Jandarma, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Haberler

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