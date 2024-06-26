Elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde elektik direğinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın, yaklaşık 50 dönümlük alanı küle çevirdi.

Olay Kovancılar ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, ekili alanı tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmada, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile yaklaşık 50 dönümlük ekili alan kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ