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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Rıfat Arslan (43), inşaat asansör halatına temas etti. Halatta temas etmesiyle akıma kapılan Rıfat Arslan ağır yaralandı. Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rıfat Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rıfat Arslan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rıfat Arslan Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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