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Son dakika haberi... Elektrik akımına kapılan güvercin, ağaçlık alanda yangın çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Elektrik akımına kapılan güvercin, ağaçlık alanda yangın çıkardıü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir güvercinin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan kıvılcım, ağaçlık alanı yaktı.

Elektrik akımına kapılan güvercin, ağaçlık alanda yangın çıkardıü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir güvercinin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan kıvılcım, ağaçlık alanı yaktı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Beylikdağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvercin elektrik direğinde akıma kapıldı. Bu esnada ortaya çıkan kıvılcım, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında ağaçlık alanda bulunan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Su verilen kaplumbağa sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı. Yangın sonrasında Adem Yavuz Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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