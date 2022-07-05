Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrik tesisatını tamir etmek isterken akıma kapılan ve ağır şekilde yaralanan dükkan sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrik tesisatını tamir etmek isterken akıma kapılan ve ağır şekilde yaralanan dükkan sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Mehmet Taşkıran, elektrik arızasını tamir etmek istedi. İddiaya göre, elektriğin su aldığını fark etmeyen Taşkıran, bir anda akıma kapılarak yere yığıldı. Yere düşen Taşkıran'ı gören çevredeki esnaflar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Mehmet Taşkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ekrem Keser/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Kuşadası Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title