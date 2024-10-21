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Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler

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Gazeteci Cansu Canan Özgen'in FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında canlı yayında sarf ettiği "Ateşi bol olsun. Hain olan herkesin sonu ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. Bu haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" sözler büyük ses getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında veren TV100 sunucusu ve gazeteci Cansu Canan Özgen'in sözleri büyük ses getirdi.

"BU ÜLKEYİ DEVİRMEK İÇİN..."

Özgen "Bu ülkenin evlatlarına, demokrasisine, adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış, bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş bu teröristbaşının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir.

"HABERİ PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ateşi bol olsun. Hain olan herkesin sonu ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. Bu haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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