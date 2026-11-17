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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş 12 yıl ve 4 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce yürütülen saha ve takip çalışmaları neticesinde; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.G. ile aynı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan C.H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 2 hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı