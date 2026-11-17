Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin çalışmasıyla uyuşturucu madde ticaretinden kesinleşmiş 12 ve 4 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş 12 yıl ve 4 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce yürütülen saha ve takip çalışmaları neticesinde; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.G. ile aynı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan C.H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 2 hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.