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Elbistan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elbistan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kayalıklara çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan - Ekinözü kara yolunun Güblüce Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 46 VF 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kayalıklara çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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