Elbistan'da Silah Ticareti Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, 5 ruhsatsız tabanca ve 8 boş şarjör ele geçirildi. M.E. serbest bırakılırken, K.B. tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; 5 farklı marka model ruhsatsız tabanca, 8 boş tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken K.B. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ