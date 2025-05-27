Elbistan'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Elbistan'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Elbistan'da konteyner kent yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Elbistan Tepebaşı Mahallesi'ndeki Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edilen konteyner kent yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarını yapıldığı alanda çok sayıda konteynerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKSU - 3.Sayfa
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