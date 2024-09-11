Elbistan'da Kamyonet Engelli Araçlarına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin akülü engelli araçlarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.G. (19) idaresindeki 46 AEF 901 plakalı kamyonet Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken peş peşe giden M.İ., kardeşi A.İ. ve E.Ş.'nin kullandığı 3 akülü engelli aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile engelli vatandaşlardan M.İ. ve E.Ş. metrelerce savrulurken, A.İ. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Savrulan kamyonet de kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.İ. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ