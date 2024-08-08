Elbistan'da Evine Yorgun Mermi İsabet Eden Kadın Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evinin bahçesinde otururken vücuduna yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde oturan K.B. (28) isimli kadının boynuna yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ