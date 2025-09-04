Elbistan'da Çöplerden Plastik Atık Toplayan Kişi Darbedildi

Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çöplerden plastik atık toplayan S.A. isimli kişi, O.D. tarafından darbedildi. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı ve S.A. darbedildikten sonra şikayetçi oldu. Polis, O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan bir kişi darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü. Yaşanan saldırı sonrası S.A.'nın şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
