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Elazığ Sanayi Mahallesi'nde yolun karşısına geçen vatandaş kamyonun altında yaralandı

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Elazığ Sanayi Mahallesi'nde yolun karşısına geçen vatandaş kamyonun altında yaralandı Haber Videosunu İzle
Elazığ Sanayi Mahallesi'nde yolun karşısına geçen vatandaş kamyonun altında yaralandı
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Elazığ Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun altında sıkışarak yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalan vatandaş yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş bir süre kamyonun altında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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