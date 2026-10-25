Elazığ Sanayi Mahallesi'nde yolun karşısına geçen vatandaş kamyonun altında yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalan vatandaş yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş bir süre kamyonun altında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı