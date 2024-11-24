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Elazığ-Malatya Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Yol Kapandı

Elazığ-Malatya Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Yol Kapandı
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Elazığ-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Trafik ulaşıma kapandı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar yağışıyla birlikte zincirleme kazanın meydana geldiği Elazığ- Malatya karayolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ ve bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yoğun olduğu Pincirik mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken, trafik ulaşıma kapandı. Kaza bölgesine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kaza nedeni ile yol kısmi olarak trafiğe kapandı. Yolun açılması çin ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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