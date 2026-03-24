Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. idaresindeki 23 EU 897 plakalı otomobil ile S.Y.B. yönetimindeki 23 AGS 658 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı