Elazığ Karakoçan'da oyuncak deposundaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir oyuncak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan'da bulunan bir oyuncak deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı