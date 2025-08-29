Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23: 39'da merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa