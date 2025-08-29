Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23: 39'da merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
