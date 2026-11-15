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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi Haber Videosunu İzle
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir binanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yangının çıkış sebebiyle inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir binanın bodrum kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Çaydaçıra Mahallesi 4118. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bodrum kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı, binayı dumanlar kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen bir vatandaş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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