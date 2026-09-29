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Elazığ Hilalkent'te kuyuya düşen yaralıyı AFAD halatla kurtardı

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Elazığ Hilalkent'te kuyuya düşen yaralıyı AFAD halatla kurtardı
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Elazığ'ın Hilalkent Mahallesi'nde dengesini kaybederek kuyuya düşen yaralı, AFAD ekibince halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kuyuda su bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kuyuya düşerek yaralanan şahıs, AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, dengesini kaybederek kuyunun içerisine düştü. Kuyunun içerisinde su olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, düşen vatandaşı gören yakınları durumu sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyunun içerisine girerek yaralanan adamı, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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