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Elazığ haber | Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ haber | Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 414 plakalı ile 44 NH 477 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Elazığ 3. Sayfa Haberler

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