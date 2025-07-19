Elazığ'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Üğrük Köyü Canberk Mezrası'nda iki gündür süren örtü yangını, yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Vali Numan Hatipoğlu, yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Üğrük Köyü Canberk Mezrası'nda çıkan örtü yangını, iki gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sahasında incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivrice ilçesi Üğrük Köyü Canberk Mezrası'nda iki gündür devam eden örtü yangını sahasında incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hatipoğlu, bölgedeki tüm çalışmaları yerinde takip etti.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Yangının başlamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek, yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale için sevk edilen 4 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 greyder, 2 lastikli kepçe, 2 su tankı, 2 su ikmal aracı, 52 orman işçisi, 15 orman muhafaza memuru, 15 yangın gönüllüsü, 8 teknik personel ile Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ personeli ve köylü vatandaşlarımızın koordineli ve özverili çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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