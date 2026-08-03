Elazığ'da Orman Yangını: 350 Dönüm Zarar

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 350 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında önceki gün henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle Bağlamaz Tepesi ormanlık alanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik eleman, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Havadan ve karadan süren müdahaleler sonucu yangın, tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 350 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı