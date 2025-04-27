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Elazığ'daki Midibüs Kazasında Yaralıları Ziyaret Eden Vali Hatipoğlu

Elazığ'daki Midibüs Kazasında Yaralıları Ziyaret Eden Vali Hatipoğlu
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen midibüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Kazada 25 kişi yaralandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a seyir eden A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yan yattı. Kazada yaralanan 25 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giderek kaza hakkında bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne geçti. Yaralıları ziyaret eden Vali Hatipoğlu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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