Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçidinde gerçekleşti. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç ve başka bir otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADM 457 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ile 23 DM 710 plakalı otomobille çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
