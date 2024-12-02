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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Malatya Caddesi'nde 3 aracın karıştığı bir kaza sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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