Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Caddesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan otomobillerden birinin ani fren yapması sonucu 1'i cip olmak üzere 4 otomobil kazaya karışırken 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ