Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 'Yunus Timleri' Suçlulara Göz Açtırmıyor

Elazığ'da 'Yunus Timleri' Suçlulara Göz Açtırmıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, 'Yunus Timleri' tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla suç unsurlarına karşı sıkı önlemler alınıyor. Gece boyunca yapılan uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve diğer suç aletleri ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Elazığ'da 'Yunus Timleri' suçlulara göz açtırmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Yunus Timleri' tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla suçlulara göz açtırılmıyor.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede gece boyunca kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar ve şahıslar tek tek durdurularak arandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah olmak üzere birçok suç aleti ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Elazığ

Borçlara düzenleme geldi: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 ay vade

Kredi kartlarındaki birikmiş borçlar 60 ay vadeyle yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27-28 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 27 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ajax Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Ajax Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor? Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });