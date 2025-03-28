7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi

İfadesi ortaya çıktı! Adem Soytekin'den gizli kasa sorusuna yanıt
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Elazığ'da Yolun Karşısına Geçerken İki Araç Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına iki farklı otomobil çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken iki farklı aracın çarptığı kadın, yaralandı.

Kaza, Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. idaresindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Z.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına aynı yönde seyir halinde olan M.B.C. idaresindeki 23 HF 532 plakalı otomobilde çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.