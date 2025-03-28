Elazığ'da Yolun Karşısına Geçerken İki Araç Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken iki farklı aracın çarptığı kadın, yaralandı.

Kaza, Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. idaresindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Z.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına aynı yönde seyir halinde olan M.B.C. idaresindeki 23 HF 532 plakalı otomobilde çarptı. Kazada 20 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.