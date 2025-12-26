Elazığ'da sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Elazığ'da yoğun sis nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da devam eden yoğun sis kazayı da beraberinde getirdi. Bu çerçevede sisin etkili olduğu Elazığ- Baskil yolunda görüş mesafesinin düşmesi sonucu iki araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ