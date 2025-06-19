Elazığ'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Elazığ'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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