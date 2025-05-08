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Elazığ'da Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

Elazığ'da Yaşlı Adam Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı
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Elazığ'da yol ortasında dengesini kaybederek düşen 84 yaşındaki O.A.'ya motosiklet çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yeri güvenlik kameralarında görüntülendi.

Elazığ'da yolda giderken dengesini kaybederek düşen yaşlı adama motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 44 AFR 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip düşen O.A.'ya (84) çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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