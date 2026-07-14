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Elazığ'da 35 dönüm ekili alan küle döndü

Elazığ'da 35 dönüm ekili alan küle döndü
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangınında 15 dönüm buğday ve 20 dönüm arpa ekili alan yanarak küle döndü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm buğday ile 20 dönüm arpa ekili alan yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine başlı Sarıcan beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili tarım arazilerine sıçradı. Yangın, hızla yayılarak iki ayrı buğday tarlası ile bir arpa tarlasını etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ile 20 dönüm arpa ekili alan yanarak küle döndü.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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