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Elazığ'da fabrika yangını: Dronla görüntülendi

Elazığ'da fabrika yangını: Dronla görüntülendi
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Elazığ’da Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

Elazığ'da Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı kısa sürede gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ara ara patlamaların yaşandığı fabrikada ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın dronla görüntülendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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