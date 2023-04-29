Elazığ'da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi Yemeye hazır tonlarca etin heba olduğu yangının ardından fabrikanın son hali havadan görüntülendi Elazığ'da dün gece tavuk fabrikasında elektrik kablolarından dolayı çıkan yangında fabrika kullanılmaz hale geldi.

Elazığ'da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi

Yemeye hazır tonlarca etin heba olduğu yangının ardından fabrikanın son hali havadan görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da dün gece tavuk fabrikasında elektrik kablolarından dolayı çıkan yangında fabrika kullanılmaz hale geldi. Yemeye hazır tonlarca tavuk etinin heba olduğu yangının büyüklüğü gün ağarınca dron ile havadan görüntülendi.

Olay dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokakta bulunan tavuk fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablolarından çıktığı tespit edilen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olayı fark eden fabrika personeli, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında, tonlarca tavuk eti heba olurken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının büyüklüğü gün ağarınca dron ile havadan görüntülendi.