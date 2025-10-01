Haberler

Elazığ'da Yalnız Yaşayan Adam 20 Gün Sonra Ölü Bulundu

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fevzi Kopar, evinde ölü bulundu. Komşuların khabı sonrası gelen ekipler, Kopar'ın yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede yalnız yaşayan Fevzi Kopar'dan bir süredir haber alınamadı. Apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kopar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, Kopar'ın yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
