Elazığ'da Yalnız Yaşayan Adam 20 Gün Sonra Ölü Bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fevzi Kopar, evinde ölü bulundu. Komşuların kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Kopar'ın yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede yalnız yaşayan Fevzi Kopar'dan bir süredir haber alınamadı. Apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kopar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, Kopar'ın yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ