Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma araştırma başlattı.
Elazığ'da otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Palu ilçesine bağlı Kayahisar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Y.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken. M.Ö.'nün cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa