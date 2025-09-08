Elazığ'da Tren Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da trenin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete, yolcu treni çarptı. Kamyonet trenin önünde metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ