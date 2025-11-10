Elazığ'da Transit Üst Geçit Direğine Çarptı: 1 Yaralı
Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu transit, üst geçidin direğine çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da transitin üst geçit direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu transit, üst geçidin direğine çaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa