Elazığ'da Transit Üst Geçit Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da transitin üst geçit direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu transit, üst geçidin direğine çaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ