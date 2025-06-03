Elazığ'da trafikte makas atan sürücü kameralara yansıdı

Elazığ'da trafikte makas atan sürücü kameralara yansıdı
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Elazığ'da trafikte makas atan sürücü kameralara yansıdı
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Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücünün tehlikeli anları, başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Malatya Caddesi'nde gerçekleşti.

Elazığ'da makas atan sürücü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir şahıs tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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