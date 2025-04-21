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Elazığ'da Trafik Kazasında 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazasında 1 Yaralı
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Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana gelen otomobil ile kamyonet çarpışmasında 1 kişi yaralandı. Olay yerinde yangın çıkarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıkarken 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçtaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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