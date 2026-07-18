Elazığ'da taksi ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi M. Cemiloğlu Caddesi Şehit Ast. Mustafa Uygur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenemeyen 23 T 0351 ticari taksi ile 23 ADE 245 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı