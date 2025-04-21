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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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