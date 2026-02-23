Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilin bulunduğu kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 177. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobil ters döndü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
