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Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Sivrice-Gözeli yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Sivrice- Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ekipler tarafından çıkartılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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