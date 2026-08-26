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Elazığ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Ahmet Baba Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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